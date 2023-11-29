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12:41, 29 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего гендиректора компании «Крымэнерго» объявили в розыск

СК объявил в розыск экс-главу «Крымэнерго» за превышение должностных полномочий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Бывший генеральный директор компании «Крымэнерго», подозреваемый в превышении должностных полномочий, объявлен в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Крыму и Севастополю.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышении должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности») УК РФ. В розыск подозреваемого объявил следователь. Речь идет об Андрее Цурканенко, который, по данным властей, уехал в Турцию сразу после отставки, уточняет РИА Новости.

По данным следствия, подозреваемый, будучи гендиректором компании, распорядился внести изменения в информационную систему предприятия, усложнив процесс подачи заявок на различные услуги. Таким образом он пытался снизить негативные показатели и суммы штрафов за неисполнение обязательств. Нарушения были выявлены комитетом по противодействию коррупции республики, а также органами прокуратуры.

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