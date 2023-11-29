Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве

В Москве суд заочно арестовал бывшего главу Лайтбанка Тогузаева за мошенничество

Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. Об этом сообщает «Коммерсант».

Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Собеседник издания рассказал, что речь в уголовном деле идет о хищении со счета компании «Спецметропроект», VIP-клиента Лайтбанка, около 8 миллионов долларов. По версии следствия, в 2016 и 2017 годах банкиры продали часть иностранной валюты без ведома владельца девяти физлицам, а остальную сумму перевели на счет «Мосстройреставрация», учредителем которой до ноября 2021 года был Тогузаев. При этом подписи покупателей валюты были подделаны.

Тогузаев не появлялся в банке с 19 февраля 2018 года. 29 марта 2018 года у финансовой организации отозвали лицензию.