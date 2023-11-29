Бывшего главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. Об этом сообщает «Коммерсант».
Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас он находится в федеральном розыске.
Собеседник издания рассказал, что речь в уголовном деле идет о хищении со счета компании «Спецметропроект», VIP-клиента Лайтбанка, около 8 миллионов долларов. По версии следствия, в 2016 и 2017 годах банкиры продали часть иностранной валюты без ведома владельца девяти физлицам, а остальную сумму перевели на счет «Мосстройреставрация», учредителем которой до ноября 2021 года был Тогузаев. При этом подписи покупателей валюты были подделаны.
Тогузаев не появлялся в банке с 19 февраля 2018 года. 29 марта 2018 года у финансовой организации отозвали лицензию.