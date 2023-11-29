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06:00, 29 ноября 2023Россия

Российским чиновникам предложили курировать семьи погибших участников СВО

Депутат Бессараб предложила чиновникам курировать семьи погибших участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российским чиновникам предложили курировать семьи погибших участников СВО. С такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я думаю, что каждый депутат, должностное лицо и служащий, тем более государственный или муниципальный служащий, должен взять как минимум одну-две семьи, за которыми он будет наблюдать и помогать в каких-то житейских трудностях. Также взаимодействовать с фондом "Защитники Отечества"», — заявила Бессараб.

Депутат отметила, что президент России Владимир Путин при создании фонда назвал его главной задачей как раз персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

«Сегодня государство уже выплачивает достаточно крупные суммы в связи с ранениями и тем более в связи потерей военнослужащего. Также принято решение и о выплате пенсии по потере кормильца, и о бесплатном поступлении на бюджетные места детей участников специальной военной операции, ушедших от нас, и о предоставлении детских мест вне очереди в детский сад и школы и так далее», — заключила она.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил детям погибших участников СВО выплатить по 10 тысяч рублей на приобретение новогодних подарков. Также, по его мнению, таким детям необходимо помочь с посещением праздничных мероприятий.

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      Алена Шевченко
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