Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка

Доброволец из Иордании в одиночку наступал на ВСУ из-за незнания русского языка

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), в одиночку атаковал украинские позиции из-за незнания русского языка. Об этом он рассказал военкору Сергею Среде, репортаж опубликовал Telegram-канал «Поток».

Мужчина родился в Иордании, но является этническим черкесом и считает Россию второй родиной. Он служил в иорданском спецподразделении, проходил подготовку по системе американского спецназа. С началом спецоперации он вступил в бригаду «Пятнашка» и отправился на фронт в ее составе.

Мотаз рассказал, что его подразделение находилось под Авдеевкой и Донецком. Командир дал приказ возвращаться на позиции, но доброволец из-за плохого знания русского языка не понял команду, поэтому взял оружие и пошел вперед.

«А он кричал мне по-русски: "Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!" А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что его сослуживцы смеялись над ситуацией и радовались, что боец остался в живых, а командир посоветовал подучить русский язык.

Ранее сообщалось, что башкирские добровольцы в зоне СВО поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины из новейших российских танков Т-90М «Прорыв», об этом рассказали в Минобороны.