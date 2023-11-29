Дочь не захотела идти на свадьбу столетнего отца из-за неприязни к невесте

Американка решила пропустить свадьбу столетнего отца из-за неприязни к невесте

Женщина из США решила не идти на свадьбу столетнего отца из-за отсутствия доверия к невесте. Об этом пишет The New York Times Magazine.

Американка написала в рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций, чтобы понять, правильно ли она поступает. По словам женщины, ее отец-долгожитель намерен жениться на 75-летней вдове, которая трижды была замужем. Мужчина встретил избранницу в церкви во время службы и уже через месяц свиданий они запланировали свадьбу. Обеспокоенная автор письма и остальные дети мужчины с подозрением отнеслись к происходящему из-за слишком стремительного брака и трех мужей, которых женщина «удачно» пережила. Родные заподозрили, что целью невесты могут быть деньги жениха.

Кроме того, автору письма не понравилось, что будущая мачеха вынудила отца прекратить тренировки по теннису из-за ревности к партнершам по игре. По ее мнению, отсутствие спорта пошатнуло здоровье мужчины. Она пробовала говорить с отцом о своих подозрениях и проблемах 25-летней разницы в возрасте. Он не воспринял ее слова всерьез и сказал, что его возлюбленная религиозна и не станет причинять ему вред. В итоге неприязнь автора письма к невесте и ее огорчение взяли верх, и она решила пропустить свадьбу.

Автор рубрики и эксперт по этике Кваме Энтони Аппиа посоветовал женщине воспринимать отца как самостоятельного субъекта и не считать, что он смотрит на ситуацию сквозь розовые очки. Он предложил допустить, что даже если один из важных факторов для невесты — деньги отца автора, возможно, он считает их разумной жертвой. Он потеряет какую-то сумму, но при этом скрасит последние годы своей жизни и проведет их влюбленным.

Он также порекомендовал американке помочь отцу с физической активностью и предложить альтернативные варианты занятий спортом, которые помогли бы ему оставаться здоровым. В случае беспокойства о финансовых махинациях детям мужчины стоит обратиться к юристу и обсудить возможные меры, которые предотвратят потерю сбережений.

Кроме того, Аппиа написал автору письма, что ей все же стоит пойти на свадьбу, потому что в ином случае их отношения с отцом могут испортиться. Кроме того, ее поддержка и участие дадут ей возможность вмешаться в ситуацию, если случится что-то плохое, и невеста действительно окажется мошенницей.

Ранее сообщалось, что 104-летняя женщина из США собралась совершить прыжок с парашютом и стать самой пожилой парашютисткой в истории. Долгожительница впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя столетний юбилей.