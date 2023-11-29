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18:31, 29 ноября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии раскрыл причины введения режима ЧП в стране

Филат: PAS использовала режим ЧП в Молдавии в интересах президента Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии правящая партия «Действие и солидарность», основанная президентом Майей Санду, ввела в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) в собственных интересах. Причины введения режима ЧП в республике раскрыл экс-премьер Молдавии Владимир Филат в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик утверждает, что введенный в феврале 2022 года режим ЧП изначально был ложным и использовался партией PAS для посягательств на права и свободы граждан, а также растрату государственных средств. По его словам, за время чрезвычайного положения правительство не только не решало проблемы, но еще и создавало новые.

Филат отметил, что из-за действий PAS чрезвычайное положение наблюдается в экономике, демографии, образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и правосудии. Он подчеркнул, что настоящим ЧП для страны стала сама правящая партия.

«Протесты фермеров — это только начало. PAS должна подготовиться к ответу сотням тысяч людей, которых она обнищала и обидела. Ответить за аморальность, безответственность и несправедливость. Момент истины уже совсем близок», — заявил бывший премьер-министр республики.

Ранее экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что Майя Санду приватизировала тему евроинтеграции. По ее мнению, европейские чиновники не рассматривают возможность диалога с молдавской проевропейской оппозицией и предпочитают взаимодействовать исключительно с действующей властью.

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      Александр Курбатов
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