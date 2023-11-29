Эмма Стоун снялась в откровенном образе для модного журнала

Американская актриса Эмма Стоун снялась в откровенном образе для журнала W Magazine. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

На одном размещенном черно-белом фото 35-летняя знаменитость предстала в одних колготках, прикрыв руками обнаженную грудь. В то же время для обложки глянца звезда «Ла-Ла Ленда» примерила платье люксового бренда Louis Vuitton, оформленное многочисленными оборками.

Известно, что автором съемки стал американский журналист Линн Хиршберг, фотографом — греческий актер, режиссер театра и кино Йоргос Лантимос.

В октябре американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки модного журнала Pus Pus Magazine. 65-летняя знаменитость позировала перед камерой в джинсовой облегающей рубашке с глубоким декольте и трусах, надетых поверх колготок в сетку.