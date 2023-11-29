ЕС сократил закупки в России стальных полуфабрикатов

Европейские заводы не полностью выбрали квоту по закупке слябов в России

Европейские заводы не полностью выбрали предоставленную им квоту по закупке в России слябов за период с октября 2022 по сентябрь 2023 года. Такие данные следуют из статистики Eurostat, опубликованной «Коммерсантом».

За указанное время страны Европы приобрели 2,8 миллиона тонн российских стальных полуфабрикатов. Размер квоты был выше — 3,75 миллиона тонн.

При этом указанный закупочный объем целиком закрывает потребности прокатных заводов НЛМК, расположенных в Бельгии, Франции, Дании и Италии, отмечается в материале. Исторически им требуется около 2,4 миллиона тонн слябов в год. Сама компания данные о поставках комментировать не стала.

Уменьшение закупки слябов связано с ослаблением спроса на сталь в странах Евросоюза. Последний, в свою очередь, коррелирует с удорожанием энергоресурсов, ситуацией в экономике и увеличением процентных ставок.

Санкции ЕС запрещают российским заводам импорт стального проката, но для стальных слябов сделано исключение, поскольку в Европе подобных полуфабрикатов выпускают мало. Квота на 2024 год останется на том же уровне, а в конце следующего года на поставки начнет действовать запрет.

В ноябре 2022 года стало известно, что поставки российской стали за рубеж начали приносить убытки. По мнению экспертов компании BCS Global Markets (BCS GM), выжить металлургическим компаниям помогала реализация товаров на отечественном рынке, где рентабельность выше 30 процентов. Сохранять прибыль от поставок на европейские рынки, по мнению аналитиков, удавалось только НЛМК, продолжающей реализацию слябов в страны Европы.