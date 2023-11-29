Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:25, 29 ноября 2023Моя страна

В калининградском музее Мирового океана появились уникальные экспонаты

В калининградском музее Мирового океана появились модели подводных аппаратов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В коллекцию Музея Мирового океана поступили несколько больших и редких моделей глубоководных обитаемых аппаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«В коллекцию моделей включены самые значимые в истории науки глубоководные аппараты, наглядно демонстрирующие особенности построенных в определенный исторический этап — 1984-1989 годы. Посетители смогут узнать о том, какой вклад в науку они внесли», — пояснила руководитель пресс-службы музея Екатерина Говорова.

Она отметила, что севастопольские судомоделисты максимально точно передали конструктивные особенности аппаратов.

В музей поступила в том числе модель батискафа «Триест», которой в 1960 году впервые совершил погружение на дно Марианской впадины. В конце декабря музей ожидает поступление модели японского аппарата «Шинкай» с глубиной погружения до 6500 метров.

В фондах музея уже находится модель российского глубоководного необитаемого аппарата «Витязь», который в 2020-м году исследовал Марианскую впадину, модели аппарата «Мир-1» и батискафа Deepsea Challenger — подарки режиссера Джеймса Кемерона.

Ранее сообщалось, что из старинной водонапорной башни в городе Черняховск Калининградской области сделают музей часов. Для него уже собрали большую коллекцию часов прошлых веков из Германии, Англии, Франции, России и других стран.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Он подорвался на мине

      Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

      Стало известно о выросшей задолженности Блиновской по делу о неуплате налогов

      Популярный комик признался в страхе из-за одного российского города

      Охотника и его сына нашли в лесу через 23 дня после их пропажи

      Тимоти Шаламе пришел на премьеру фильма в ожерелье с 964 драгоценными камнями

      Врач перечислила способы поддержать здоровье щитовидной железы

      В Минобороны рассказали об испытаниях «Льва Чернавина»

      Путин рассказал об ошибке подсадившего Россию на технологическую иглу Запада

      Клиники еще одного российского региона начали отказываться от абортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости