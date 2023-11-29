В калининградском музее Мирового океана появились уникальные экспонаты

В калининградском музее Мирового океана появились модели подводных аппаратов

В коллекцию Музея Мирового океана поступили несколько больших и редких моделей глубоководных обитаемых аппаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«В коллекцию моделей включены самые значимые в истории науки глубоководные аппараты, наглядно демонстрирующие особенности построенных в определенный исторический этап — 1984-1989 годы. Посетители смогут узнать о том, какой вклад в науку они внесли», — пояснила руководитель пресс-службы музея Екатерина Говорова.

Она отметила, что севастопольские судомоделисты максимально точно передали конструктивные особенности аппаратов.

В музей поступила в том числе модель батискафа «Триест», которой в 1960 году впервые совершил погружение на дно Марианской впадины. В конце декабря музей ожидает поступление модели японского аппарата «Шинкай» с глубиной погружения до 6500 метров.

В фондах музея уже находится модель российского глубоководного необитаемого аппарата «Витязь», который в 2020-м году исследовал Марианскую впадину, модели аппарата «Мир-1» и батискафа Deepsea Challenger — подарки режиссера Джеймса Кемерона.

Ранее сообщалось, что из старинной водонапорной башни в городе Черняховск Калининградской области сделают музей часов. Для него уже собрали большую коллекцию часов прошлых веков из Германии, Англии, Франции, России и других стран.