Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:18, 21 ноября 2023Моя страна

Из старинной водонапорной башни в Калининградской области сделают музей

«Интерфакс»: из старинной водонапорной башни в Черняховске сделают музей

Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Из старинной водонапорной башни в городе Черняховск Калининградской области сделают музей часов. Об этом «Интерфаксу» сообщил консультант компании ООО «Башни востока» Альберт Адылов.

«Некоторое время назад наша компания взяла в аренду часть помещений старинной водонапорной башни, построенной в конце XIX века, — заявил он. — Это объект культурного наследия местного значения, который мы намерены превратить в музей истории часов».

Материалы по теме:
Без спешки. О виртуальных российских музеях
Без спешки.О виртуальных российских музеях
23 ноября 2021
«Мне всегда были интересны старинные вещи» Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Мне всегда были интересны старинные вещи»Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
24 ноября 2021

По его словам, в настоящее время на двух этажах башни идут активные работы по реконструкции помещений. Более того, Адылов отметил, что учредители компании уже собрали большую коллекцию часов прошлых веков из Германии, Англии, Франции, России и других стран. Они и станет основой музейной экспозиции.

Ранее в ноябре стало известно, что аудиоспектакль-променад «Открытка из города К», созданный по мотивам поэзии Иосифа Бродского, запустили в Калининграде. Спектакль представил музей Калининграда советского периода «Дом китобоя».

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошло крупнейшее за 20 лет отравление наркотиками. Что в даркнете говорят о его причинах?

      Перечислены опасные вещи в недавно купленной квартире

      Названо число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Россиянин сообщил о минировании гостиницы ради встречи с понравившейся девушкой

      Принца Гарри заподозрили в желании скорее помириться с семьей

      Финляндия отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией

      Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше и полякам

      Кайли Дженнер снялась в оголяющем тело платье

      Patriot с новым радаром уничтожил ракету на испытаниях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости