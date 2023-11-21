Из старинной водонапорной башни в Калининградской области сделают музей

«Интерфакс»: из старинной водонапорной башни в Черняховске сделают музей

Из старинной водонапорной башни в городе Черняховск Калининградской области сделают музей часов. Об этом «Интерфаксу» сообщил консультант компании ООО «Башни востока» Альберт Адылов.

«Некоторое время назад наша компания взяла в аренду часть помещений старинной водонапорной башни, построенной в конце XIX века, — заявил он. — Это объект культурного наследия местного значения, который мы намерены превратить в музей истории часов».

По его словам, в настоящее время на двух этажах башни идут активные работы по реконструкции помещений. Более того, Адылов отметил, что учредители компании уже собрали большую коллекцию часов прошлых веков из Германии, Англии, Франции, России и других стран. Они и станет основой музейной экспозиции.

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