Глава МИД Швеции прокомментировал сроки вступления страны в НАТО

Билльстрем: Турция в скором времени может ратифицировать членство Швеции в НАТО

В скором времени, а именно в течение ближайших нескольких недель, парламент Турции может официально ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об ожидаемых сроках вступления страны в западный блок заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает ТАСС.

«Вчера у меня была двусторонняя встреча с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой он сказал мне, что он ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель», — рассказал министр. Он отметил, что Анкара при этом не стала предъявлять новых требований касательно одобрения вступления Стокгольма в состав НАТО.

28 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в Североатлантическом альянсе без дальнейших промедлений. «Все союзники по НАТО согласны с вступлением Швеции, и Стокгольм выполнил все свои обязательства. Я ожидаю, что Турция и Венгрия ратифицируют присоединение Швеции без дальнейших промедлений», — сказал он.