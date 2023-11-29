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08:01, 29 ноября 2023Ценности

Ким Кардашьян прорекламировала распродажу Skims в откровенном образе

Кадр: видео @kimkardashian

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян прорекламировала распродажу вещей своего бренда Skims в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость записала видео в сторис (на момент написания новости оно удалено), на котором предстала перед камерой в серых спортивных штанах и бюстгальтере в тон. Кроме того, на ней были надеты белые кроссовки с черной подошвой.

Также для рекламного ролика бизнесвумен сделала себе макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы коричневую помаду. Свои волосы она уложила в высокий хвост.

Ранее Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и с новым цветом волос. Знаменитость появилась на красной дорожке премии «Мужчина года», организованной журналом GQ. Для мероприятия Кардашьян выбрала замшевое платье песочного цвета с вырезами на спине и крестом на ягодицах.

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      Мария Винар
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