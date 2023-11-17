Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:16, 17 ноября 2023Ценности

Ким Кардашьян вышла в свет с новым цветом волос и крестом на ягодицах

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и с новым цветом волос. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость появилась на красной дорожке премии «Мужчина года», организованной журналом GQ. Для мероприятия Кардашьян выбрала замшевое платье песочного цвета с вырезами на спине и крестом на ягодицах. Также на размещенных кадрах видно, что предпринимательница обновила имидж, перекрасившись в блондинку.

Читатели издания не оценили внешний вид бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Некрасиво. Лучше бы оделась как мужчина», «Подождите, это крест на попе?», «Клянусь, она превращается в Шер», «Ким больше никого не интересует», «Был ли у нее когда-нибудь день, когда она думала остаться дома и ничего не сделать для своего пиара?» — возмущались они.

Ранее Ким Кардашьян приняла участие в новой съемке для журнала GQ и удивила пользователей сети. На размещенном фото 43-летняя знаменитость была запечатлена в мужском черном костюме и белой рубашке, оформленной вертикальными полосами. Ее образ дополнял галстук с абстрактным принтом, а в руке она держала пачку чипсов Cheetos.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о возможном «майдане» на Украине

      Наряд Ксении Собчак на новом видео сравнили с костюмом Сталина

      Медведев сделал оставшуюся без помощи США Украину героем мема и опубликовал его

      Собянин доложил о готовности станции «Тютчевская» новой линии метро

      Стало известно местонахождение брошенной родными в Мексике пенсионерки из России

      Президент Молдавии объяснила реакцию своей собаки на президента Австрии

      38-летний Роналду установил новый рекорд в матчах за сборную

      Врач призвала россиян есть одно блюдо три раза в неделю

      Российские военные поразили десантные лодки ВСУ на херсонском направлении

      Многие украинцы стали уезжать из Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости