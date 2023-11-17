Ким Кардашьян вышла в свет с новым цветом волос и крестом на ягодицах

Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и с новым цветом волос. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость появилась на красной дорожке премии «Мужчина года», организованной журналом GQ. Для мероприятия Кардашьян выбрала замшевое платье песочного цвета с вырезами на спине и крестом на ягодицах. Также на размещенных кадрах видно, что предпринимательница обновила имидж, перекрасившись в блондинку.

Читатели издания не оценили внешний вид бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Некрасиво. Лучше бы оделась как мужчина», «Подождите, это крест на попе?», «Клянусь, она превращается в Шер», «Ким больше никого не интересует», «Был ли у нее когда-нибудь день, когда она думала остаться дома и ничего не сделать для своего пиара?» — возмущались они.

Ранее Ким Кардашьян приняла участие в новой съемке для журнала GQ и удивила пользователей сети. На размещенном фото 43-летняя знаменитость была запечатлена в мужском черном костюме и белой рубашке, оформленной вертикальными полосами. Ее образ дополнял галстук с абстрактным принтом, а в руке она держала пачку чипсов Cheetos.