В сети удивились новой съемке Ким Кардашьян для мужского журнала

Американская телезвезда Ким Кардашьян приняла участие в новой съемке для журнала GQ и удивила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном фото 43-летняя знаменитость запечатлена в мужском черном костюме и белой рубашке, оформленной вертикальными полосами. При этом ее образ дополняет галстук с абстрактным принтом. Кроме того, видно, что в одной руке она держит пачку чипсов Cheetos.

Подписчики не оценили данную фотосессию, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Помогите понять, почему она на обложке номера, посвященного мужчинам года?», «Лицо, на которое мы просто уже не можем смотреть: Ким Кардашьян», «Столько талантливых знаменитых мужчин, но надо было выбрать именно ее», «Мужчина года — Ким Кардашьян? Странно», «Понимаю, что она в трендах, но все же — это должна быть мужская мода», — возмущались они.

Ранее Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для своего бренда Skims и порадовала фанатов. Так, на одном фото предпринимательница позирует в шелковых шортах белого цвета, прикрыв обнаженную грудь ледовыми коньками. Вдобавок визажисты сделали ей макияж в голубых тонах, а стилисты надели на нее светлый парик.