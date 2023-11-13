Ким Кардашьян удивила поклонников фото с обнаженной грудью

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для своего бренда Skims и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одном фото 43-летняя предпринимательница позирует в шелковых шортах белого цвета, прикрыв обнаженную грудь ледовыми коньками. При этом визажисты сделали ей макияж в голубых тонах, а стилисты надели на нее светлый парик.

Кроме того, Кардашьян снялась в красном облегающем комбинезоне, а также трусах, укороченной водолазке и сапогах с высоким голенищем. Ее внешний вид дополнил длинный шарф белого цвета.

Поклонники оценили фотосессию в комментариях под постом. «Концепция этой съемки очень красивая и качественно выполнена», «Это похоже на те винтажные журналы, которые я листал в библиотеке в 1990-х годах. Большая ностальгия», «Такая тут смешная и забавная», «Гениальная фотосессия», «Икона маркетинга», — высказывались они.

В сентябре Ким Кардашьян приняла участие в съемке для журнала CR Fashion Book с короткими волосами и удивила пользователей сети. Тогда инфлюэнсерша предстала перед камерой в парике в виде стрижки «под мальчика», белой майке со следами загрязнений и очках с темной оправой. При этом ей нарисовали тонкие изогнутые брови.