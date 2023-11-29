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03:00, 29 ноября 2023Россия

Командир «Ахмата» оценил продвижение ВС России на западе Клещеевки

Командир Алаудинов: ВС России хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России за последнюю неделю хорошо продвинулись на западной окраине Клещеевки на артемовском направлении. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Идем достаточно хорошо, берем пленных. Очень много уничтоженного противника, противник потихоньку начинает сыпаться», – заявил он в кулуарах дискуссионной площадки «Горжусь Россией» в Ростовской области.

Ранее Апти Алаудинов предположил, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что наступающая зима определит ход конфликта. По его мнению, переговоры между двумя странами начнутся весной 2024 года. Однако Москва не согласится на условия Киева, речь пойдет только о капитуляции Украины, добавил командир.

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      Марина Совина
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