Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки переговоров России и Украины

Командир «Ахмата» Алаудинов предрек переговоры России и Украины весной 2024 года

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что наступающая зима определит ход конфликта. По его мнению, переговоры между двумя странами начнутся весной 2024 года. Однако Москва не согласится на условия Киева, речь пойдет только о капитуляции Украины.

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет "дергать" в сторону переговоров с Россией», — предрек он.

Глава «Ахмата» добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в плачевной ситуации. Алаудинов добавил, что лично общается с украинскими пленными. По его словам, Киев продолжает попытки наступления, поскольку «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину».

Ранее Алаудинов заявил об ожидании важных событий в зоне спецоперации. «К весне мы придем к очень серьезным результатам», — допустил он.