Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:43, 23 ноября 2023Россия

Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки переговоров России и Украины

Командир «Ахмата» Алаудинов предрек переговоры России и Украины весной 2024 года
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алаудинов подчеркнул, что наступающая зима определит ход конфликта. По его мнению, переговоры между двумя странами начнутся весной 2024 года. Однако Москва не согласится на условия Киева, речь пойдет только о капитуляции Украины.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет "дергать" в сторону переговоров с Россией», — предрек он.

Глава «Ахмата» добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в плачевной ситуации. Алаудинов добавил, что лично общается с украинскими пленными. По его словам, Киев продолжает попытки наступления, поскольку «сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину».

Ранее Алаудинов заявил об ожидании важных событий в зоне спецоперации. «К весне мы придем к очень серьезным результатам», — допустил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Два украинских водителя умерли на границе с Польшей в ожидании проезда. Киев потребовал у Варшавы прекратить блокаду КПП

      С Алекперова и Федуна захотели взыскать убытки в пользу «Открытия»

      В Белгородской области оценили состояние пострадавшего при атаке дрона-камикадзе

      Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

      Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки переговоров России и Украины

      Признавшуюся в ненависти к Польше гимнастку наказали на Украине

      В ХАМАС высказались о возможном продлении перемирия в Газе

      Украина упростила ввоз западной военной техники

      Трамп заявил о нахождении США в аду

      Израильские войска останутся в Газе во время прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости