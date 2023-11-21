Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:47, 21 ноября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил об ожидании «очень серьезных результатов» в зоне СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о серьезных результатах в СВО к весне

Фото: Александр Река / ТАСС

К весне ожидаются «очень серьезные результаты» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, переломный момент к настоящему времени уже пройден. «Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной. К весне мы придем к очень серьезным результатам», — заявил он.

Алаудинов также предположил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «значительно поменялась ситуация со снарядами». «И вообще, ничего сейчас так не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», — добавил командир.

Ранее Алаудинов рассказывал об отношении к украинским военнопленным. По его словам, их не рассматривают как врагов, а отношение к ним вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они служили, одинаковое.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российский бизнес пожаловался на непредсказуемые сборы

      Замдиректора департамента Минприроды России арестовали за взятку

      Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в Газе

      Юбка Balenciaga в виде полотенца за 81 тысячу рублей стала мемом в сети

      Контрабандист раскрыл особенности перевозки мигрантов к финской границе. Почему беженцы едут в ЕС через Россию?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости