Командир «Ахмата» заявил об ожидании «очень серьезных результатов» в зоне СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о серьезных результатах в СВО к весне

К весне ожидаются «очень серьезные результаты» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, переломный момент к настоящему времени уже пройден. «Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной. К весне мы придем к очень серьезным результатам», — заявил он.

Алаудинов также предположил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «значительно поменялась ситуация со снарядами». «И вообще, ничего сейчас так не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», — добавил командир.

Ранее Алаудинов рассказывал об отношении к украинским военнопленным. По его словам, их не рассматривают как врагов, а отношение к ним вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они служили, одинаковое.