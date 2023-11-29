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03:23, 29 ноября 2023Россия

Командир «Ахмата» рассказал о переломе в сознании бойцов ВСУ

Апти Алаудинов: большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен

Фото: Reuters

Большая часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при малейшей возможности сдается в плен российским войскам. Об этом рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, сейчас в сознании украинских военных «произошел перелом». «Некоторые из них сидят на психотропных веществах, и за счёт этого… понимание у них происходящего неадекватное. Но большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности ... сдаются в плен», — рассказал Алаудинов.

При этом, отметил он, украинские войска сознательно не дают возможности своим военным сохранить жизни и сдаться российской армии.

Ранее Апти Алаудинов предположил, когда начнутся мирные переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что наступающая зима определит ход конфликта. По его мнению, переговоры между двумя странами начнутся весной 2024 года. Однако Москва не согласится на условия Киева, речь пойдет только о капитуляции Украины, добавил командир.

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      Марина Совина
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