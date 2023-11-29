Популярный комик признался в страхе из-за одного российского города

Комик Дмитрий Коваль признался, что боится вернуться в родной Ковров

Популярный стендап-комик Дмитрий Коваль признался, что боится вернуться в город Ковров, в котором он вырос. О страхе из-за одного российского города юморист рассказал в подкасте «Страхи», запись которого доступна на YouTube.

«У меня еще есть один мой страх, который я несу уже лет 13. Вернуться в Ковров», — сказал Коваль и добавил, что делает все, чтобы не вернуться в город детства. Юморист также связал эти переживания с тем, что он всегда боялся прожить скучную жизнь, работая на нелюбимой работе.

Коваль родился в Кировске Луганской области. В конце 90-х годов его семья переехала в город Ковров Владимирской области. В 2010 году будущий юморист переехал в Москву, где поступил в институт.

Ранее Дмитрий Коваль рассказал об алкогольной зависимости. По словам комика, из-за злоупотребления спиртными напитками он набрал 10 килограммов и начал испытывать проблемы с потенцией.