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17:43, 29 ноября 2023Россия

Искусственный интеллект в Москве научился распознавать еще одну патологию на КТ

Вице-мэр Ракова: лимфаденопатию в Москве впервые помогут выявлять ИИ-сервисы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве заработал новый сервис искусственного интеллекта (ИИ), который находит на КТ грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступает как незаменимый помощник врача-рентгенолога. Они обращают внимание специалиста на ключевые изменения и автоматически проводят измерения», — отметила вице-мэр.

КТ органов грудной клетки составляют порядка 30 процентов от общего объема лучевых исследований в медорганизациях Москвы, уточнили в Соцкомплексе. По словам Раковой, всего в лучевой диагностике работают уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. «Благодаря этому, почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов», — подчеркнула она.

Алгоритмы размечают области патологий цветовыми подсказками, а нейросеть автоматически делает измерения и составляет описание. По словам главного рентгенолога Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрия Васильева, внедрение ИИ в диагностику играет ключевую роль. «Используя алгоритмы ИИ, мы можем значительно повысить точность и надежность диагностики», — отметил он.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение реализует Комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы. В Соцкомплексе отмечают, что проект соответствует целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

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      Инга Разумовская
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