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15:37, 29 ноября 2023Моя страна

На Сахалине прошел чемпионат по всестилевому каратэ

Спортсмены СК «Алыш» победили в чемпионате по всестилевому каратэ на Сахалине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат и первенства области по всестилевому каратэ. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области.

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от шести лет и старше. Они представляли спортивные клубы «Алыш» и «Триумф», региональные федерации грепплинга Сахалинской области, армейского рукопашного боя, всестилевого каратэ, джиу-джитсу и федерацию кудо России. Выступления проходили в личном и командном зачетах в дисциплине «полный контакт в средствах защиты».

Так, первое место в командном зачете среди участников в возрасте от 6 до 11 лет завоевал СК «Триумф». Второе — представители федерации армейского рукопашного боя. Замыкает тройку лидеров федерация всестилевого каратэ. В то же время в категории «12-17 лет» победили бойцы СК «Триумф», за ними последовали федерация всестилевого каратэ и федерация армейского рукопашного боя.

Победителями чемпионата стали спортсмены СК «Алыш». На втором месте — СК «Триумф», на третьем — представители федерации всестилевого каратэ.

Ранее в ноябре жители Великого Новгорода приняли участие в отборочных турах первого чемпионата по поеданию на скорость. Победителю удалось съесть мексиканское блюдо за 4 минуты и 45 секунд, теперь он поборется за приз в финале чемпионата, который планируется провести на новогодних праздниках.

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      Карина Черных
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