LCI: Запад ощутил необходимость возобновить диалог по Украине с Москвой

Запад все больше ощущает необходимость возобновить диалог по Украине с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начались переговоры Киева и Москвы. Об этом заявила международный обозреватель Катрин Жантиль де Канкод для новостного YouTube-канала LCI.

Журналист напомнила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая является «убежденным атлантистом», также намекала на то, что в сложившейся ситуации для поиска решения нужен «разговор с Россией». «И тот факт, что она сегодня говорит: "Придется искать выход", — это говорит о том, что такое ощущение есть. То есть сегодня эта "красная линия"… Мы перешли через нее», — сказала Катрин Жантиль де Канкод.

По словам обозревателя, недавно никто не решался вслух говорить о необходимости переговоров, но теперь тема перестала быть табуированной. «Возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным. Пора начинать задумываться об условиях переговоров», — отметила она.

Катрин Жантиль де Канкод добавила, что на Западе все отчетливее звучат тезисы о провале Вооруженных сил Украины (ВСУ), который дорого обошелся странам-союзницам в плане экономики, энергетики и покупательской способности. Поэтому в конце концов мирные переговоры с Россией неизбежны.

Ранее за перемирие на Украине и начало переговоров с Россией выступила Словакия. Глава МИД страны Юрай Бланар аргументировал такое решение тем, что в конфликте нет никакого прогресса, при этом обе его стороны несут потери.