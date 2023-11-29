Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:22, 29 ноября 2023Мир

На Западе признали необходимость возобновить диалог с Путиным

LCI: Запад ощутил необходимость возобновить диалог по Украине с Москвой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад все больше ощущает необходимость возобновить диалог по Украине с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начались переговоры Киева и Москвы. Об этом заявила международный обозреватель Катрин Жантиль де Канкод для новостного YouTube-канала LCI.

Журналист напомнила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая является «убежденным атлантистом», также намекала на то, что в сложившейся ситуации для поиска решения нужен «разговор с Россией». «И тот факт, что она сегодня говорит: "Придется искать выход", — это говорит о том, что такое ощущение есть. То есть сегодня эта "красная линия"… Мы перешли через нее», — сказала Катрин Жантиль де Канкод.

По словам обозревателя, недавно никто не решался вслух говорить о необходимости переговоров, но теперь тема перестала быть табуированной. «Возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным. Пора начинать задумываться об условиях переговоров», — отметила она.

Катрин Жантиль де Канкод добавила, что на Западе все отчетливее звучат тезисы о провале Вооруженных сил Украины (ВСУ), который дорого обошелся странам-союзницам в плане экономики, энергетики и покупательской способности. Поэтому в конце концов мирные переговоры с Россией неизбежны.

Ранее за перемирие на Украине и начало переговоров с Россией выступила Словакия. Глава МИД страны Юрай Бланар аргументировал такое решение тем, что в конфликте нет никакого прогресса, при этом обе его стороны несут потери.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о согласии в окружении Зеленского с мнением Залужного

      Российский чиновник покинул свой пост после признания в пьяной езде

      Российский сенатор назвал члена НАТО невменяемым за веру в победу ВСУ

      В Абхазии похоронили корреспондента РИА Новости

      Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий

      Назван самый популярный у россиян спорт

      В России предложили ввести экзамены для мигрантов

      Тренер по фигурному катанию дала семь советов новичкам на катке

      В сети вспомнили о навязанных первыми партнерами заблуждениях о сексе

      Чемпион расправился с невестой и гостями на собственной свадьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости