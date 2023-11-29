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20:31, 29 ноября 2023Ценности

Названа самая популярная обувь в мире

Lyst: прозрачная обувь стала самой модной в мире в 2023 году

Фото: Alaïa

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную обувь в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Отмечается, что наиболее актуальной оказалась так называемая голая обувь. Прозрачные варианты были представлены такими модными брендами, как Loewe, The Row, Bottega Veneta, Chanel и Stella McCartney.

Данный вид изделий также популяризировали знаменитости, которые отдавали предпочтение сетчатым балеткам французской марки Alaïa стоимостью 850 долларов. Среди них — актриса Дженнифер Лоуренс и манекенщица София Ричи.

Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Так, согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu.

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      Алина Гостева
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