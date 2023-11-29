Названа самая влиятельная девушка в мире моды

Lyst: Дженни Ким из Blackpink стала самой влиятельной личностью в мире моды

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую влиятельную личность в мире моды в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Согласно исследованию, ею стала 27-летняя южнокорейская певица, модель, рэперша и актриса, участница всемирно известной группы Blackpink Дженни Ким. Отмечается, что продемонстрированные девушкой предметы гардероба значительно повлияли на количество связанных с ними поисковых запросов в сети. Например, после выхода знаменитости в свет в кроссовках Cecilie Bahnsen x Asics Mary-Jane просмотры сайта датской марки увеличились на 27 процентов за сутки.

Кроме того, звезда выпустила коллекцию одежды в коллаборации с брендом Calvin Klein. При этом сотрудничество певицы с компанией поспособствовало увеличению количества поисковых запросов о марке на 22 процента на платформе Lyst в последующие дни.

Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Так, согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu.