Названы самые популярные кроссовки в мире

Lyst: кроссовки Adidas Samba стали самыми популярными в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самые популярные кроссовки в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Так, по результатам проведенного анализа, наиболее актуальной оказалась модель Samba бренда Adidas. Отмечается, что пользователи сети искали ее на упомянутой платформе каждые 1,7 минуты.

Известно, что данный классический фасон стал популярен у знаменитостей. Среди них — манекенщицы Белла Хадид, Кайя Гербер и Хейли Бибер, а также рэпер ASAP Rocky и певец Гарри Стайлс.

Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Так, согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu.