Новый президент Эквадора принял пост под «День победы» Тухманова

Новый президент Эквадора Нобоа принял пост под песню Давида Тухманова

Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа во время своей инаугурации принял пост под песню «День победы» Давида Тухманова. Момент попал в трансляцию вступления президента в должность TC Televisión.

Песня была исполнена оркестром, исполнявшим различные композиции перед началом церемонии инаугурации. Эквадорские власти и СМИ пока не прокомментировали произошедшее.

Даниэль Нобоа — новый президент Эквадора, избранный по итогам второго тура президентских выборов 15 октября 2023 года. Его срок будет урезанным и составит всего восемнадцать месяцев с правом переизбрания из-за досрочного характера состоявшихся выборов. 35-летний политик стал самым молодым избранным президентом Эквадора и сейчас является вторым самым молодым главой государства в мире. Также Нобоа прославился из-за своей супруги, являющейся популярным блогером и самой молодой первой леди на данный момент.