ООН призвала Израиль уйти с Голанских высот

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти с оккупированных Голанских высот. Трансляция заседания велась на YouTube-канале всемирной организации.

Соавторами резолюции выступили Египет, Иордания, Ирак, ОАЭ, Сирия и другие. За документ проголосовала 91 страна, в том числе Россия, Бразилия, Индия, Китай, против принятия резолюции — восемь государств, в том числе США и Великобритания, еще 62 страны воздержались.

Голанские высоты являются спорной территорией, на которую претендуют Израиль и Сирия. С 1944-го по 1967 год она принадлежала Сирии, однако затем была захвачена Израилем во время Шестидневной войны.

Суверенитет Израиля над Голанскими высотами до сих пор не признан ООН и оспаривается многими странами, однако в марте 2019 года его признал экс-президент США Дональд Трамп. С 1967 года Израиль построил на территории несколько поселений.