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09:26, 29 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин решил раскрыть конфиденциальную информацию ради гражданства Латвии

ФСБ: житель Печоры предлагал Латвии сведения о ВС РФ в обмен на гражданство

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Печоры, решившего передать конфиденциальную информацию посольству Латвии в обмен на гражданство этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

По данным спецслужбы, с декабря 2022 года мужчина предпринимал попытки выйти на связь с представителем иностранного государства, чтобы наладить сотрудничество на конфиденциальной основе. Россиянин предлагал латвийским властям раскрыть информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России и ФСБ на территории Псковской области, рассчитывая сменить таким способом гражданство.

Предоставление конфиденциальных сведений иностранному государству могло быть использовано против безопасности России, отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

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      Любовь Ширижик
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