Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 29 ноября 2023Путешествия

Посадка самолета во время бушующего шторма в Сочи попала на видео

Mash: посадка SSJ-100 во время шторма в Сочи попала на видео

Посадка российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) во время бушующего шторма в Сочи попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На записи, сделанной из салона лайнера, видно, как воздушное судно заходит на очередной круг над городом, так как ветер мешает благополучно приземлиться. В этот момент топливо самолета было на исходе.

Ранее сообщалось, что лайнер, на борту которого находилось 75 пассажиров, летел в южный город из Москвы в понедельник, 27 ноября. Во время полета в сочинской воздушной гавани были подходящие метеоусловия для посадки самолета, но уже на подлете диспетчер сообщил, что погода резко изменилась. Пилотам пришлось уйти на второй круг, но и повторная попытка сесть не удалась.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

      Белорусские силовики потренировались разгонять протесты

      Российский генерал погиб в зоне СВО

      США сообщили о росте экономики выше предыдущих оценок

      Москвичи увидят редкое полярное сияние

      Посадка самолета во время бушующего шторма в Сочи попала на видео

      Российского «Гонца» испытали на автомобилях «Шелкового пути — 2024»

      В ЦБ рассказали о вопросах к росту курса рубля

      В Петербурге после снегопада решили уложить плитку

      Установка мегакраном 76-тонной мачты на российский ледокол попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости