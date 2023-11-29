Посадка самолета во время бушующего шторма в Сочи попала на видео

Mash: посадка SSJ-100 во время шторма в Сочи попала на видео

Посадка российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) во время бушующего шторма в Сочи попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На записи, сделанной из салона лайнера, видно, как воздушное судно заходит на очередной круг над городом, так как ветер мешает благополучно приземлиться. В этот момент топливо самолета было на исходе.

Ранее сообщалось, что лайнер, на борту которого находилось 75 пассажиров, летел в южный город из Москвы в понедельник, 27 ноября. Во время полета в сочинской воздушной гавани были подходящие метеоусловия для посадки самолета, но уже на подлете диспетчер сообщил, что погода резко изменилась. Пилотам пришлось уйти на второй круг, но и повторная попытка сесть не удалась.