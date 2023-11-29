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15:41, 29 ноября 2023Путешествия

Российский SSJ-100 сел в Сочи с минимальным остатком топлива

Mash: российский SSJ-100 дважды не смог сесть в Сочи из-за шторма
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) дважды не смог сесть в Сочи из-за сильного попутного ветра во время шторма и в итоге приземлился с минимальным остатком топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер, на борту которого находилось 75 пассажиров, летел в южный город из Москвы в понедельник, 27 ноября. В столичной авиагавани его заправили с учетом возможного ухода в случае ЧП на запасной аэродром в Минеральных Водах.

По данным источника, во время полета в сочинской воздушной гавани были подходящие метеоусловия для посадки самолета, но уже на подлете диспетчер сообщил, что погода резко изменилась. Пилотам пришлось уйти на второй круг, но и повторная попытка сесть не удалась.

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Во время захода на третий круг пилоты оценили запас топлива и выяснили, что его может не хватить для новых попыток. Экипаж воздушного судна доложил о ситуации диспетчеру, и аварийно-спасательную команду привели в повышенную готовность. Но на момент посадки ветер стих, и самолет удалось посадить без происшествий. Mash пишет, что после приземления приборы показали минимальный остаток топлива.

Ранее сообщалось, что российский SSJ-100, вылетевший из Калининграда в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Храброво. Причиной нештатной ситуации стало неубранное шасси.

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      Марина Черняк
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