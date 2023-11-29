Правительство одобрило проект создания Лунной станции с Китаем

РБК: в правительстве России одобрили проект создания Лунной станции с Китаем

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре 2022 года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Проект предполагает не только сооружение станции, но и совместное исследование Луны. Его основными участниками станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые могут привлекать международных партнеров. В пресс-службе правительства изданию подтвердили, что комиссия поддержала законопроект о ратификации.

Реализовать проект планируется в три этапа.

