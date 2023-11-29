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12:26, 29 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания двоих следователей МВД за миллионную взятку

В Петербурге полиция задержала полковника юстиции и майора юстиции за взятку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге полиция задержала начальника отдела главного следственного управления ГУ МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова и следователя по особо важным делам майора юстиции Зайцеву. Об этом сообщает «Фонтанка».

О задержании двух следователей по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей сообщалось утром 29 ноября, но имена не назывались.

В домах Шиховцова и Зайцевой пошли обыски. По информации издания, они также пройдут в кабинетах задержанных. До начала процесса в ГУ уже готовились документы на увольнение этих следователей.

По версии следствия, Шиховцов и Зайцева требовали взятку от свидетельницы по уголовному делу о растрате, угрожая привлечь ее к уголовной ответственности. Речь идет о деле по комбинату социального питания «Юность», бывшему директору которого вменяют растрату в размере 25 миллионов рублей.

Сначала один из свидетелей по делу «Юности» отдал 15 миллионов (сумма завышена посредниками) своему знакомому, которого задержали при передаче. Затем свидетель передал деньги адвокату Касатенко, ранее работавшему с Шиховцовым. Юрист тоже был задержан и согласился поучаствовать в оперативном эксперименте. В результате он и донес до Шиховцова 8 миллионов рублей, после чего следователя задержали.

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      Варвара Митина
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