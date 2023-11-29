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08:39, 29 ноября 2023Мир

Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

NYP: рейтинг одобрения Байдена упал до 27 % среди независимых избирателей

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Слабому одобрению президента со стороны ключевой группы избирателей способствуют его подходы к экономике и конфликту между израильтянами и палестинцами, в котором Байден получил еще более низкие оценки от независимых экспертов», — отмечается в материале издания.

Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов). Самые высокие показатели Байден набрал по вопросам конфликта на Украине (31 процент) и сферы здравоохранения (35 процентов).

Ранее упавшую перед Белым домом рождественскую елку сравнили с политикой Байдена. С такими комментариями начали выступать американские консерваторы после инцидента перед резиденцией.

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      Максим Габриелян
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