Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

NYP: рейтинг одобрения Байдена упал до 27 % среди независимых избирателей

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Слабому одобрению президента со стороны ключевой группы избирателей способствуют его подходы к экономике и конфликту между израильтянами и палестинцами, в котором Байден получил еще более низкие оценки от независимых экспертов», — отмечается в материале издания.

Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов). Самые высокие показатели Байден набрал по вопросам конфликта на Украине (31 процент) и сферы здравоохранения (35 процентов).

Ранее упавшую перед Белым домом рождественскую елку сравнили с политикой Байдена. С такими комментариями начали выступать американские консерваторы после инцидента перед резиденцией.