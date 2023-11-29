Россиян призвали срочно избавляться от одного вида квартир

Эксперт Небогатикова: квартиры в советских домах нужно срочно продавать

Владельцам квартир в советских домах следует срочно продать жилье. Избавиться от такой недвижимости россиян призвала ведущий специалист по работе с новостройками агентства «Этажи» Наталья Небогатикова, передает Newia.ru.

Эксперт отметила, что на данный момент продажа жилья на вторичном рынке выгоднее, чем на первичном. «Хрущевки и сталинки старше, коммунальные сети в них чаще требуют ремонта, коммунальные платежи дороже, плата за капитальный ремонт выше, поэтому лучше выставлять квартиры на продажу сейчас, пока жилье не стало нерентабельным и цены на вторичку не упали», — пояснила Небогатикова.

При этом покупать квартиры лучше на первичном рынке, несмотря на продолжающий рост цен. По словам гендиректора по продаже недвижимости «Этажей» Михаила Павлючкова, рост связан с более низкой процентной ставкой, которая и делает покупку таких квартир выгоднее.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить при покупке квартиры. Сделать это можно, купив объект рядом с больницей, промышленным предприятием или полицейским участком.