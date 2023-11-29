Россиянам назвали количество калорий в бутерброде с красной икрой

Диетолог Зинченко: в одном бутерброде с красной икрой и маслом 180 килокалорий

Пищевую ценность популярной новогодней закуски — бутерброда с икрой — оценила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко. В комментарии для aif.ru она назвала количество калорий в этом блюде.

По словам Зинченко, в бутерброде среднего размера, который состоит из куска хлеба весом около 20 граммов, 12 граммов сливочного масла и одной чайной ложки икры с горкой, примерно 180 килокалорий. «Можно даже позволить себе два-три бутерброда, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными. Но если вы хотите попробовать много разных блюд, тогда один бутерброд и, может быть, даже без масла», — посоветовала она.

Главное требование к красной икре, по словам Зинченко, — чтобы этот продукт обязательно был свежим, что обеспечит его высокие вкусовые качества.

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