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10:30, 29 ноября 2023Путешествия

Россиянин раскрыл опасные ошибки туристов в Египте

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Египте и раскрыл опасные ошибки, которые совершают туристы по приезде в африканскую страну. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам блогера, одно из главных заблуждений отдыхающих в Египте касается жаркого климата и теплого Красного моря. Автор обратил внимание, что иногда температура на курортах опускается до нуля, также там бывает снег. «Мои знакомые посетили Хургаду в новогодние праздники и попали под настоящий град, который сопровождался сильнейшим ледяным ветром», — рассказал он.

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При этом блогер посоветовал туристам не относиться пренебрежительно к египетскому солнцу. «Получить серьезный солнечный ожег кожи можно довольно быстро, буквально за несколько часов пребывания под открытым небом», — предупредил автор.

Он также призвал соблюдать элементарные меры безопасности: не кататься на верблюдах, не пить воду из-под крана и отказаться от экскурсий на мопедах и квадроциклах, если нет опыта вождения этих транспортных средств.

«Четвертая немаловажная опасность, которая может подстерегать отдыхающих на Красном море, несомненно, — это наличие акул», — заключил блогер. Он порекомендовал путешественникам не заплывать далеко в открытое море и не купаться в вечерние часы.

Ранее российский турист побывал на египетском курорте Хургада и пожаловался на нищету, антисанитарию и опарышей в номере отеля. «Такой грязи, такой разрухи, такого количества мусора на улицах мы не видели нигде», — рассказал он.

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      Мария Борисова
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