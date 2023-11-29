Россиянин расправился с дочерью из-за ее асоциального поведения

В Новом Уренгое суд приговорил мужчину к 8 годам колонии за убийство дочери

В Новом Уренгое суд приговорил 46-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за расправу над 25-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, 6 июня между отцом и дочерью произошел конфликт из-за асоциального поведения девушки. Во время ссоры мужчина не менее трех раз ударил дочь кулаком в область живота. В результате в ночь на 9 июня она лишилась жизни из-за разрыва селезенки.

Ранее в Челябинске 41-летний мужчина набросился с ножом на девятилетнюю дочь. Девочка получила несовместимые с жизнью ранения.