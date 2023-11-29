Россиянин сломал грудную клетку соседу за шум в позднее время

В Дагестане мужчина избил до смерти соседа, который мешал ему спать

В Дагестане мужчина избил соседа, который мешал ему спать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Джалган. Два товарища выпивали и общались. Ближе к ночи к ним зашел сосед и попросил перестать шуметь: он не мог уснуть. Однако хозяин дома разозлился и стал оскорблять гостя. Тогда тот ударил его несколько раз кулаком и сломал ему грудную клетку. Когда фигурант понял, что потерпевший не дышит, он сбежал.

Позже пострадавшего нашел еще один сосед, который тоже пришел пожаловаться на шум. Нападавшего задержали, он признал вину. В настоящий момент возбуждено дело.