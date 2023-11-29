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10:55, 29 ноября 2023Силовые структуры

Российская домохозяйка создала фейковый аккаунт проститутки и обманула 17 мужчин

В КЧР домохозяйка обманула 17 мужчин через фейковый аккаунт проститутки

Фото: Rob Hampson / Unsplash

В Карачаево-Черкесии домохозяйка обманула 17 мужчин через фейковый аккаунт проститутки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, женщина скучала в декрете, а еще хотела финансово помочь мужу, у которого возникли проблемы на работе. Подруга посоветовала ей создать аккаунт в одной из социальных сетей. Женщина так и сделала — она добавила чужие фотографии и написала стоимость встречи и разговора по видеосвязи.

Женщина сразу же начала получать заявки. После перевода денег она игнорировала мужчин, а тем, кто угрожал обращением в полицию, обещала слить переписки в сеть. Один из пострадавших не испугался и написал заявление. Теперь в отношении женщины могут возбудить уголовное дело за мошенничество. Каждый из 17 пострадавших потерял от пяти до 15 тысяч рублей из-за ее обмана.

Ранее следователи предъявили обвинение шестерым участникам преступной группы, которые обманывали мужчин с помощью подставных московских кафе.

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      Варвара Митина
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