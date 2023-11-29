Российский чиновник оплатил стройку по завышенной на 17 миллионов рублей цене

В Саратове чиновника обвинили в злоупотреблениях на 17 млн рублей

В Саратове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника одного из структурных подразделений администрации города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество чиновника наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2020 года обвиняемый, желая избежать негативных последствий за неисполнение в срок государственного контракта и быть назначенным на вышестоящую должность, отказался от экспертизы сметной стоимости во время строительства транспортного объекта в Саратове. В результате стройку пришлось оплатить по завышенной на 17 миллионов рублей цене.

Следователи не называют имя обвиняемого. При этом в прокуратуре Саратовской области уточнили, что мужчина занимал пост исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова. По информации РИА Новости, речь идет о замглавы администрации Саратова, председателе комитета по строительству и инженерной защите Александре Гусеве. Дело связано со строительством Трофимовского моста, добавил собеседник агентства.

В прокуратуре заявили, что в ноябре 2019 года между комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города и коммерческой организацией был заключен контракт на реконструкцию транспортной развязки, стоимость которого превышала 866 миллионов рублей.

Ранее в Саратовской области суд приговорил бывшего главу Барковского муниципального образования к пяти годам колонии общего режима за махинации с земельными участками.

