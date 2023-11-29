Российский сенатор назвал члена НАТО невменяемым за веру в победу ВСУ

Пушков назвал заявления в НАТО об успехах ВСУ свидетельством о невменяемости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на Совете глав МИД стран-членов НАТО все его коллеги, кроме одного, признали отсутствие успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и недостижение ими ожидаемых результатов. Кто был инакомыслящим, Сийярто не уточнил, однако Пушков резко высказался о нем в своем Telegram-канале.

«Гдава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на "успешности украинского контрнаступления". Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — заявил сенатор.

Ранее Сийярто рассказал, что никто на встрече глав МИД НАТО не поддержал мнение коллеги, который заявил о своей вере в победу Украины. «Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано», — сказал глава венгерского МИД.