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21:50, 28 ноября 2023Мир

В Венгрии объявили контрнаступление ВСУ не оправдавшим ожидания НАТО

Сийярто: главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mike Segar / Reuters

Главы МИД государств-членов НАТО на встрече в Брюсселе признали провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Результаты объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что Украина не оправдала ожидания альянса, передает телеканал М1.

«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано», — сказал Сийярто. По его словам, коллеги согласились, что наступление ВСУ принесло результаты значительно ниже ожидавшихся.

Глава венгерского МИД добавил, что на встрече никто не рассматривал контрнаступление Украины как успех, за исключением лишь одного из присутствовавших, чье мнение больше никто не поддержал.

Ранее Сийярто призвал не втягивать НАТО в войну с Россией. Североатлантическому альянсу следует активизировать борьбу с терроризмом, усугубившимся из-за нелегальной миграции, а также помочь сохранить стабильность в Западных Балканах, убежден министр.

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      Александра Синицына
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