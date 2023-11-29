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08:15, 29 ноября 2023Бывший СССР

Российский снайпер ликвидировал бойца ВСУ после нескольких дней выжидания

Снайпер РФ ликвидировал бойца ВСУ одним выстрелом после четырех дней выжидания

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российский снайпер с позывным Череп ликвидировал бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом после четырех дней выжидания в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, в течение четырех дней военный Вооруженных сил (ВС) России ждал, когда украинский боец покажется из-за веток. Уточняется, что российскому снайперу понадобилось несколько секунд, чтобы поймать цель и выстрелить. Как рассказал военнослужащий ВС РФ, только с этого места военный ВСУ мог вести наблюдение для корректировки огня.

Ранее боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером украинской армии. По его словам, на весах находилась его жизнь и жизнь его товарищей. Военный ВС РФ также допустил, что женщина-снайпер ВСУ была более опытной, так как она совершила первый выстрел.

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      Кристина Есикова
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