«Было бы глупо не уничтожить ее» Российский военный описал дуэль с женщиной-снайпером ВСУ

Боец ВС РФ Кобальт рассказал о сложной дуэли с женщиной-снайпером ВСУ

Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал о дуэли в зоне проведения специальной военной операции с женщиной-снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также о том, чем отличается работа украинских снайперов от российских. Контрактник из Самарской области находится в зоне боевых действий с весны 2023 года.

Российский военный заявил, что его выстрел был вынужденным

Боец российской армии рассказал, что во время дуэли с украинским снайпером на весах находилась его жизнь и жизнь его товарищей. Он предположил, что противница была более опытной, чем он. «Она изначально, наверное, была намного грамотнее меня, потому что первый выстрел был ее. То есть она увидела меня, но я вовремя сориентировался, сменил позицию», — рассказал он. По словам бойца, затем спрятался, начал осматриваться, долго наблюдал и обнаружил снайпера ВСУ.

«Меня поразило, что это женщина, ей от 35 до 40 лет. Как потом оказалось, такое часто встречается: коллеги рассказали, что это не редкость», — описал он противницу. Российский снайпер также рассказал, что ему не было жаль ее, однако позднее он задумывался о правильности своих действий.

С другой стороны, не считаю, что неправильно сделал. Да, женщина, но снайпер, она пришла сюда на войну, ее никто не заставлял, она пошла сама, вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо не уничтожить ее российский боец с позывным Кобальт

Боец Кобальт назвал разницу между украинскими и российскими снайперами

Российский военный считает, что среди украинских снайперов много профессионалов, и их сложно обнаружить. Он также раскритиковал их методы в зоне боевых действий. «В основном стреляют в ногу, в живот, ранения не смертельные, если есть возможность быстро эвакуироваться», — рассказал он.

По мнению Кобальта, это издевательство, так как у раненых бойцов нет возможности добраться до медицинской помощи — иногда приходится идти до восьми километров. «Я всегда стараюсь сделать один выстрел, чтобы человек не мучился. Стараюсь относиться с уважением», — заверил он.

Российские снайперы являются приоритетной целью бойцов ВСУ

В начале октября газета he New York Times опубликовала материал о работе украинских снайперов. В статье говорится, что приоритетной целью для них являются российские снайперы. Боец ВСУ рассказал, что среди россиян есть «прекрасные, эффективные» военные.

В материале также говорится, что российские дроны эффективно противостоят снайперам ВСУ. «Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, — тепло их тел выдает позиции», — пишут журналисты издания.