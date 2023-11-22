Российский военный раскрыл подробности дуэли с украинской женщиной-снайпером

Боец ВС РФ Кобальт рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ

Боец 15-й отдельной гвардейской механизированной бригады с позывным Кобальт раскрыл подробности дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей на стороне Украины. Видео с рассказом военного опубликовал Telegram-канал «Черные гусары».

По словам Кобальта, его противница нанесла первый выстрел по точке, на которой располагался снайпер, но промахнулась.

«Мне по рации сказали, куда отойти — хорошо, что я туда не пошел, потому что по этой точке потом отработал миномет. Потом уже сориентировался, долго наблюдал, увидел ее. Меня, конечно, поразило, что снайпер — женщина, лет 35-40. Сделал выстрел», — рассказывает российский боец.

Кобальт отметил, что женщина-снайпер сама выбрала свой путь, сама приняла решение участвовать в боевых действиях, а потому он не считает свой поступок неправильным.

«Долго со мной это ходило. Честно, была какая-то растерянность. С другой стороны, ее никто не заставлял, она вела огонь по мне, по моим ребятам. Было бы глупо ее не уничтожить», — поделился Кобальт.

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