Российского семиклассника нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом

В Петербурге семиклассника нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом

В Санкт-Петербурге семиклассника нашли под окнами многоэтажного дома на улице Маршала Казакова после ссоры с отцом из-за стрижки. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Мальчика госпитализировали с места с разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, переломом основания черепа, ушибом головного мозга тяжелой степени. Врачам не удалось спасти ребенка.

Оперативники выяснили, что школьник проживал с двумя братьями, мачехой и отцом — уроженцем Дагестана. До произошедшего последний выразил недовольство стрижкой сына.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что прибывшие из Донецкой народной республики (ДНР) школьницы 9 и 10 лет выпали из окна центра для беженцев в Московской области. Пострадавших девочек доставили в больницу с ушибами. У одной из них нет матери и она находится под опекой родственницы.