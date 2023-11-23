Приехавшие в Россию из ДНР школьницы выпали из окна под Москвой

MK.RU: приехавшие из ДНР школьницы 9 и 10 лет выпали из окна центра под Москвой

Приехавшие в Россию из Донецкой народной республики (ДНР) школьницы 9 и 10 лет выпали из окна второго этажа центра временного размещения для беженцев в поселке Чайковского Клинского городского округа Московской области. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, девочки играли в прятки и спрятались за шторой возле открытого окна. Внезапно младший брат одной из несовершеннолетних нашел их, напугал криком, и девочка, схватив за руку подругу, выскочила из окна.

Пострадавших школьниц доставили в больницу с ушибами. Обе прибыли в Подмосковье из ДНР, у одной из них нет матери и она находится под опекой родственницы.

Ранее в городе Рубцовск Алтайского края школьница, которую заперли дома на ключ, выпала из окна третьего этажа ради прогулки. Ребенок получил закрытый перелом ребра, переломы костей таза и другие повреждения.