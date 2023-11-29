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11:22, 29 ноября 2023Ценности

Сотрудники Gucci объявили забастовку

Дизайнеры Gucci объявили забастовку против перевода сотрудников из Рима в Милан

Фото: Vincent Alban / Reuters

Около 50 сотрудников Gucci объявили забастовку в знак протеста против перевода значительной части работников из Рима в Милан. Об этом сообщает The Guardian.

В октябре руководство компании Kering, владеющей маркой, заявило, что данное решение коснется 153 из 219 дизайнеров. Однако, по мнению работников, оно равносильно коллективному увольнению. В связи с этим сотрудники устроили четырехчасовую забастовку, которая стала первой за всю 102-летнюю историю существования Gucci. Так, протестующие решили провести акцию у офиса, выйдя на улицу с плакатами. «Gucci кроит, но не шьет», «В Gucci сокращение штата модно», — гласили лозунги.

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По словам представителя профсоюза Кьяры Джаннотти, дизайнерское бюро в Риме — это сердце бренда, где работают дизайнеры и кутюрье. Она объяснила, что руководители Kering таким образом захотели сократить персонал и уволить тех сотрудников, которым были предложены неудовлетворительные условия труда или они не могли уехать из Рима из-за семейных обстоятельств.

В свою очередь, в Kering заявили, что это решение «не предполагает какого-либо сокращения персонала» и будет «осуществлено в полном соответствии с действующими законами». Кроме того, представители компании отметили, что сотрудникам будет предоставлена материальная поддержка.

В августе звездные стилисты в Великобритании заявили о намерении начать массовую забастовку из-за нехватки денег. По информации WWD, специалисты решили объединиться в профсоюз Celebrity Stylist Union, чтобы поднять заработные платы. Уточняется, что в среднем стилисты получают гонорар в размере 500 долларов (48,6 тысячи рублей) за одного клиента. Таким образом, по их словам, доход в год обычно составляет 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

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      Мария Винар
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