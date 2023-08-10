Звездные стилисты заявили о намерении начать забастовку из-за нехватки денег

Стилисты решились на забастовку в Великобритании ради повышения зарплаты

Звездные стилисты в Великобритании заявили о намерении начать массовую забастовку из-за нехватки денег. Об этом сообщает WWD.

По информации издания, специалисты решили объединиться в профсоюз Celebrity Stylist Union, чтобы поднять заработные платы. Уточняется, что в среднем стилисты получают гонорар в размере 500 долларов (48,6 тысячи рублей) за одного клиента. Таким образом, по их словам, доход в год обычно составляет 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

Однако, как утверждают эксперты, 30 процентов от упомянутой суммы расходуется на примерки, поездки и доставку нарядов, а 20 процентов уходит на комиссию агентствам и налоги на самозанятость. Отмечается, что основная цель митинга — повысить выплаты до 1250 долларов (121,8 тысячи рублей) за клиента. Кроме того, стилисты желают, чтобы крупные студии и стриминги учитывали экономические условия при определении гонорара.

«Нормальные условия отсутствуют. Студии сами устанавливают расценки и не дают возможности для переговоров. Плохие ставки и завышенные ожидания от студий ударяют по нам. В большинстве случаев мы уходим с зарплатой ниже минимума. С 2016 года мой чек составляет 500 долларов и никак не меняется», — заявил основатель профсоюза Микаэль Миллер, который сотрудничал с актерами Хиро Файнс-Тиффином, Алленом Личем, Шазадом Латифом, Джаредом Лето и Мэттом Бомером.

В июле актеры Голливуда начали масштабную забастовку. Решение последовало на фоне провала переговоров по контракту между Гильдией киноактеров США и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Диалог длился 12 дней, однако в результате стороны не достигли соглашения.